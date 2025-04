Countdown, Nespoli: Terra culla che ci ha fatto crescere

Osservare la terra da lassù, cambia la percezione del nostro pianeta e dell'umanità? "Io direi di sì perché di fatto quando siamo sulla Terra siamo come se fossimo in un museo con il naso appoggiato a un quadro e cerchiamo di vedere questo quadro. Vediamo sì i dettagli, li percepiamo, ma se vogliamo capire il senso del quadro dobbiamo tirarci un attimino indietro. E allora si vedono delle cose che altrimenti non si vedrebbero e dallo Spazio, la Terra sembra un tutt'uno, è veramente questa culla che ci ha fatto crescere. Ed è molto bello se se ne percepisce in un certo senso la delicatezza, anche se la Terra non è delicata, siamo noi delicati sulla Terra e questo si sente quando sei nello Spazio". .