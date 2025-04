Torino, ai Digital Days si spiegano tecnologia e innovazione

"In questo momento chi sei?" "In questo momento sono un neoassunto di un'azienda che ha deciso di farmi scoprire quali sono i suoi valori attraverso un'esperienza semi-immersiva. Io seleziono e prendo dallo spazio delle parole come ability, e le vado a combinare con la radice dei loro valori che sono in questo caso, own-ability. È come un puzzle, ma quest'esperienza può essere utilizzata anche per scenari di formazione piuttosto che ludici". Questa è solo una delle tante innovazioni in cui si parla ai Digital Days, festival in cui la tecnologia digitale apre e spiega il suo mondo a cittadinanza e professionisti. Quattro giorni, dall'8 all'11 aprile negli spazi di Toolbox, hub creativo di innovazione da 15 anni a Torino, con oltre 100 talk, laboratori e incontri tutti gratuiti, per esplorare le tecnologie come luoghi da abitare e non da temere. "Abbiamo tantissimi esperti che ci spiegano come l'intelligenza artificiale non sarà una minaccia per la nostra vita professionale e personale, ma in realtà sarà assolutamente un supporto. Il tema di quest'anno è: spazio liquido. Abbiamo voluto creare uno spazio, quindi un momento di incontro, liquido, per raccontare un pochino le trasformazioni che stanno avvenendo nel nostro contesto sia in ambito professionale che in ambito diciamo più in generale sociale". Gran parte di queste trasformazioni parte da qui: lo schermo del nostro smartphone, che diventa una finestra su un mondo spesso sconosciuto che può ingannare e far paura. Ma ecco qualche consiglio per orientarci meglio in questa navigazione. "Innanzitutto adesso ci sono delle leggi che faranno sì che quello che è falso, quello che è creato virtualmente, dovrà avere una sorta di disclaimer e che quindi le immagini, per esempio, dovranno essere esplicitamente reali o meno. Possiamo per esempio vedere nelle immagini anche dettagli come le mani, gli sfondi, perché spesso quando andiamo ad approfondire ci rendiamo conto che non sono reali, che c'è qualcosa che non funziona" .