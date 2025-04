Countdown, Comellini: Cristoforetti un modello per me

In questo tuo desiderio di diventare astronauta, quali sono state le figure di riferimento per te? "Ho iniziato questo percorso un po' alla cieca, quando mi sono iscritta a Ingegneria Aerospaziale, non tanto per diventare astronauta, ma perché volevo imparare a costruire satelliti e capsule, poi man mano che andavo avanti nel percorso, mi ricordo che è stata annunciata la missione di Samantha Cristoforetti e lì ho iniziato a guardare a lei come esempio, ed è stata molto importante non solo per me, ma per tutte le ragazze della mia generazione perché, essendo la prima astronauta donna europea dopo tanto tempo, dopo Claudine, Haignerè ha rappresentato la possibilità per noi, quindi che questo tipo di professione fosse accessibile anche per noi ragazze". .