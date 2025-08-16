Thompson vince i 100 metri alla Diamond League a Chorzow

00:00:41 min
|
1 ora fa
duplantis_2513340duplantis_2513340
atletica
Duplantis, nuovo record del mondo: vola a 6.29m
00:01:09 min
| 4 giorni fa
pubblicità
HL SALTO IN LUNGO FEMMINILE IAPICHINO_3414591HL SALTO IN LUNGO FEMMINILE IAPICHINO_3414591
atletica
Diamond League, Iapichino 2^ a Londra nel salto in lungo
00:01:04 min
| 28 giorni fa
ERROR! SN261874ERROR! SN261874
atletica
Letsile Tebogo al Grand Prix di Brescia: le parole
00:00:39 min
| 1 mese fa
HL 200 MT MEN LYLES 200M MEN DIAMOND LEAGUE MONACO 250711.transfer_3253455HL 200 MT MEN LYLES 200M MEN DIAMOND LEAGUE MONACO 250711.transfer_3253455
atletica
Noah Lyles vince i 200 metri a Montecarlo: highlights
00:00:56 min
| 1 mese fa
HL RECORD 1500 METRIHL RECORD 1500 METRI
atletica
1500 metri donne, record del mondo per Faith Kipyegon
00:01:37 min
| 1 mese fa
5000 metri record del mondo5000 metri record del mondo
atletica
5000 metri donne, record del mondo di Chebet sotto i 14'
00:01:38 min
| 1 mese fa
SRV MEETING EUGENE PREFONTAINE CLASSIC MIX 250704.transfer_2134084SRV MEETING EUGENE PREFONTAINE CLASSIC MIX 250704.transfer_2134084
atletica
Prefontaine Classic di Eugene: il 5 luglio è live su Sky
00:01:35 min
| 1 mese fa
ERROR! SN258609ERROR! SN258609
atletica
World Athletics Continental Tour, otto azzurri ad Ostrava
00:01:33 min
| 1 mese fa
HL 100 METRI SPRINT ROMAHL 100 METRI SPRINT ROMA
atletica
Sprint Roma, Patta vince i 100 metri: highlights
00:02:00 min
| 1 mese fa
jacobs nurmijacobs nurmi
atletica
Jacobs delude in debutto stagionale: in finale ma con 10''30
00:00:21 min
| 1 mese fa
SRV VERSO MEETING TURKU_5813762SRV VERSO MEETING TURKU_5813762
atletica
Paavo Nurmi Games su Sky, esordio stagionale per Jacobs
00:01:27 min
| 2 mesi fa
HL IAPICHINO STOCCOLMAHL IAPICHINO STOCCOLMA
atletica
Stoccolma, per Iapichino 2° posto nel salto in lungo
00:00:46 min
| 2 mesi fa
duplantis_2513340duplantis_2513340
atletica
Duplantis, nuovo record del mondo: vola a 6.29m
00:01:09 min
| 4 giorni fa
HL SALTO IN LUNGO FEMMINILE IAPICHINO_3414591HL SALTO IN LUNGO FEMMINILE IAPICHINO_3414591
atletica
Diamond League, Iapichino 2^ a Londra nel salto in lungo
00:01:04 min
| 28 giorni fa
ERROR! SN261874ERROR! SN261874
atletica
Letsile Tebogo al Grand Prix di Brescia: le parole
00:00:39 min
| 1 mese fa
HL 200 MT MEN LYLES 200M MEN DIAMOND LEAGUE MONACO 250711.transfer_3253455HL 200 MT MEN LYLES 200M MEN DIAMOND LEAGUE MONACO 250711.transfer_3253455
atletica
Noah Lyles vince i 200 metri a Montecarlo: highlights
00:00:56 min
| 1 mese fa
HL RECORD 1500 METRIHL RECORD 1500 METRI
atletica
1500 metri donne, record del mondo per Faith Kipyegon
00:01:37 min
| 1 mese fa
5000 metri record del mondo5000 metri record del mondo
atletica
5000 metri donne, record del mondo di Chebet sotto i 14'
00:01:38 min
| 1 mese fa
SRV MEETING EUGENE PREFONTAINE CLASSIC MIX 250704.transfer_2134084SRV MEETING EUGENE PREFONTAINE CLASSIC MIX 250704.transfer_2134084
atletica
Prefontaine Classic di Eugene: il 5 luglio è live su Sky
00:01:35 min
| 1 mese fa
ERROR! SN258609ERROR! SN258609
atletica
World Athletics Continental Tour, otto azzurri ad Ostrava
00:01:33 min
| 1 mese fa
HL 100 METRI SPRINT ROMAHL 100 METRI SPRINT ROMA
atletica
Sprint Roma, Patta vince i 100 metri: highlights
00:02:00 min
| 1 mese fa
jacobs nurmijacobs nurmi
atletica
Jacobs delude in debutto stagionale: in finale ma con 10''30
00:00:21 min
| 1 mese fa
SRV VERSO MEETING TURKU_5813762SRV VERSO MEETING TURKU_5813762
atletica
Paavo Nurmi Games su Sky, esordio stagionale per Jacobs
00:01:27 min
| 2 mesi fa
HL IAPICHINO STOCCOLMAHL IAPICHINO STOCCOLMA
atletica
Stoccolma, per Iapichino 2° posto nel salto in lungo
00:00:46 min
| 2 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità