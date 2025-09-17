Chiudi Menu
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
|
2 ore fa
00:01:04 min
|
2 ore fa
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 1 ora fa
00:03:32 min
| 1 ora fa
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 1 ora fa
00:01:30 min
| 1 ora fa
atletica
Mondiali atletica, Sioli 8° nel salto in alto: i risultati
00:01:48 min
| 23 ore fa
00:01:48 min
| 23 ore fa
atletica
Sioli: "Si poteva fare di più, ma felice di essere qui"
00:01:35 min
| 1 giorno fa
00:01:35 min
| 1 giorno fa
atletica
Mondiali atletica: i risultati della terza giornata
00:01:26 min
| 2 giorni fa
atletica
Simonelli: "Sensazioni ottime, mi sono fatto trovare pronto"
00:00:56 min
| 2 giorni fa
00:00:56 min
| 2 giorni fa
atletica
Furlani: "L'obiettivo era la finale, non era scontato"
00:01:36 min
| 2 giorni fa
00:01:36 min
| 2 giorni fa
atletica
Aouani: "Sono stato folle da sognare in grande"
00:03:30 min
| 2 giorni fa
atletica
Mondiali Atletica, out Jacobs e Tamberi. Sioli in finale
00:02:01 min
| 3 giorni fa
00:02:01 min
| 3 giorni fa
atletica
Tamberi: "La stagione non è mai iniziata"
00:02:27 min
| 3 giorni fa
atletica
Jacobs: "Mi prenderò tempo per riflettere sul futuro"
00:01:56 min
| 3 giorni fa
atletica
Mondiali atletica, apertura trionfale per l'Italia
00:01:59 min
| 3 giorni fa
