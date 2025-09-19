Chiudi Menu
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
|
1 ora fa
atletica
Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"
00:02:16 min
| 1 ora fa
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 1 ora fa
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 3 ore fa
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 2 ore fa
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 1 giorno fa
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 1 giorno fa
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 2 giorni fa
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 2 giorni fa
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 2 giorni fa
atletica
Mondiali atletica, Sioli 8° nel salto in alto: i risultati
00:01:48 min
| 3 giorni fa
atletica
Sioli: "Si poteva fare di più, ma felice di essere qui"
00:01:35 min
| 3 giorni fa
