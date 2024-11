Nell'angolo rosso, Sigmund Freud, classe 1856, nato in Moravia, viennese d'adozione, universalmente noto come "Il padre della psicanalisi". Nell'angolo blu, Clive Staples Lewis, nato a Belfast nel 1895, una vita trascorsa a Oxford, passato alla storia come "il creatore dei magici mondi di Narnia". Il loro incontro, duello che usa dialettica e cervello al posto dei cazzotti, mira a stabilire il primato su una questione filosofica mica da poco: l'esistenza, o la non esistenza, di Dio.