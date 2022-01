È online il teaser di “Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy”, il documentario Netflix su Kanye West. Diviso in tre parti, la prima uscirà il 16 febbraio sulla piattaforma streaming. La serie racconterà momenti importanti della carriera dell’artista e situazioni drammatiche, come la morte della madre Donda West, fino ad arrivare alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti nel 2020.