Dal 1° gennaio 2025 Sonic ritorna al cinema con Paramount Pictures Italia per una nuova avventura ancora più sorprendente. Sonic 3 – Il Film vede il ritorno di Jim Carrey come Dr. Robotnik, Idris Elba torna a prestare la voce a Knuckles the Echidna, l’attore ha doppiato il personaggio nel sequel Sonic 2 – Il film e nella miniserie tv Knuckles, ai due si aggiunge la new entry Keanu Reeves nei panni del famigerato Shadow.