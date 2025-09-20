Clean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il Po

00:02:04 min
|
2 ore fa

"Tantissimi tappi della birra e mozziconi di sigarette, e molte cannucce anche. Qua la domenica e la sera è sempre pieno di tanta gente. Purtroppo rifiuti dovunque". Parco del Valentino, polmone verde di Torino, ottava edizione della "Trash Challenge-Operazione Po", corpo e anima del "World Clean Up Day 2025". Più di 70 volontari puliscono le sponde del fiume dai rifiuti che lo inquinano. Partecipa anche Precious Plastic, community open source che online mette a disposizione di tutti istruzioni per macchinari autocostruiti per il riciclo della plastica. "Questa è una cyclette autocostruita che trita i tappi. È una cyclette degli anni '80 che non aveva più nessun valore, è stata trasformata in cyclette trituratrice. Quindi si tritano e si iniettano dentro gli stampi, e si ottengono dei nuovi oggetti". Di oggetti vecchi, invece, ne troviamo tanti, troppi nel Po, seguendo da vicino gli equipaggi che setacciano il fiume per renderlo più pulito e vivibile. "Che cosa avete raccolto?" "Palline da tennis, un sacco. Plastiche, polistirolo, bottigliette di vetro e persino una bomboletta del gas, in un'ora e mezza". Vedete come tra i rami, sugli alberi che si trovano lungo le sponde, siano incastrati ancora questi pezzi di plastica che arrivano dalle piene precedenti. A giudicare dalle condizioni di questa plastica, in effetti, sarà passato qualche anno. A fine giornata il bilancio può essere misurato: quasi un quintale di spazzatura raccolta nel fiume e sulle sue sponde, solo nel tratto navigabile del centro di Torino. "C'è ancora tanto da fare. Di rifiuti ne abbiamo raccolti di vario genere e natura, come ogni anno, ma sicuramente in quantità minore. Quindi siamo decisamente soddisfatti di questo cambio di passo in termini di sensibilità e di partecipazione da parte della cittadinanza". .

Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossileOndate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
ambiente
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
00:10:58 min
| 5 giorni fa
pubblicità
Landscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbanoLandscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbano
ambiente
Landscape Festival 2025, a Bergamo nuovo ecosistema urbano
00:01:57 min
| 14 giorni fa
Temporale provoca tempesta di sabbia in ArizonaTemporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
ambiente
Temporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
00:01:08 min
| 24 giorni fa
Come si ricicla la plasticaCome si ricicla la plastica
ambiente
Come si ricicla la plastica
00:02:38 min
| 26 giorni fa
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anniGhiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
ambiente
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
00:02:20 min
| 29 giorni fa
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in PiemonteCambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
ambiente
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
00:02:00 min
| 1 mese fa
L'agonia del ghiacciaio Ventina in LombardiaL'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
ambiente
L'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
00:02:23 min
| 1 mese fa
Zero termico, in estate superati i 5000 metriZero termico, in estate superati i 5000 metri
ambiente
Zero termico, in estate superati i 5000 metri
00:02:05 min
| 1 mese fa
plasticaplastica
ambiente
Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica
00:01:00 min
| 1 mese fa
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazioneBerlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
ambiente
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
00:01:00 min
| 1 mese fa
Legambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima saluteLegambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima salute
ambiente
Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"
00:01:36 min
| 1 mese fa
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registratoI dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
ambiente
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
00:02:01 min
| 1 mese fa
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossileOndate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
ambiente
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
00:10:58 min
| 5 giorni fa
Landscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbanoLandscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbano
ambiente
Landscape Festival 2025, a Bergamo nuovo ecosistema urbano
00:01:57 min
| 14 giorni fa
Temporale provoca tempesta di sabbia in ArizonaTemporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
ambiente
Temporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
00:01:08 min
| 24 giorni fa
Come si ricicla la plasticaCome si ricicla la plastica
ambiente
Come si ricicla la plastica
00:02:38 min
| 26 giorni fa
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anniGhiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
ambiente
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
00:02:20 min
| 29 giorni fa
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in PiemonteCambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
ambiente
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
00:02:00 min
| 1 mese fa
L'agonia del ghiacciaio Ventina in LombardiaL'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
ambiente
L'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
00:02:23 min
| 1 mese fa
Zero termico, in estate superati i 5000 metriZero termico, in estate superati i 5000 metri
ambiente
Zero termico, in estate superati i 5000 metri
00:02:05 min
| 1 mese fa
plasticaplastica
ambiente
Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica
00:01:00 min
| 1 mese fa
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazioneBerlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
ambiente
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
00:01:00 min
| 1 mese fa
Legambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima saluteLegambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima salute
ambiente
Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"
00:01:36 min
| 1 mese fa
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registratoI dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
ambiente
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
00:02:01 min
| 1 mese fa
Playlist di tendenza
pubblicità