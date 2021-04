25 Aprile, presidente Anpi: "Noi ci siamo". VIDEO

Come ogni 25 Aprile ci siamo nonostante la pandemia ci siamo nonostante la tragedia di tanta gente di tante famiglie che non riescono più a mettere assieme il pranzo con la cena ci siamo, ci siamo per tenere alta la bandiera di quelli che tanti anni fa lottarono per un'Italia liberata, libera, i partigiani erano quelli che scelsero la liberazione dal tallone di ferro del terzo Reich, i partigiani erano quelli che scelsero di essere liberi di essere liberi contro un regime che per principio negava ogni libertà. Noi oggi qui siamo i partigiani della Costituzione perché stiamo dalla sua parte, vogliamo che sia messa in pratica. Prima o poi l'alba sorge sempre come ha scritto il partigiano poeta di Niguarda, Giuseppe Colzani, poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile.