Aggredita da pitbull, dubbi: nuovo interrogatorio

vuole essere interrogato di nuovo dagli inquirenti della procura di Nola Vincenzo procura di Nola Vincenzo Vincenzo Loffredo, il padre della piccola Giulia di 9 mesi morta sabato scorso ad Acerra, nel napoletano, probabilmente morsa dal pitbull di famiglia, mentre lui sarebbe crollato Il suo legale, Luigi Montano, ha presentato un'istanza e a inizio Il suo legale, Luigi Montano, ha presentato un'istanza e a inizio settimana, probabilmente martedì, il 24enne verrà ascoltato di nuovo. settimana, probabilmente martedì, il ventiquattrenne verrà ascoltato di nuovo. Ma nella vicenda ci sono diversi punti da chiarire, a partire dall'ultimo elemento poco prima dell'arrivo della scientifica. "Le circostanze saranno chiarite nel nuovo interrogatorio", assicura a SKY Tg24 il legale. A tornare in casa sarebbe stata la madre di Loffredo, insieme ad altri famigliari, per prendere sarebbe stata la madre di Loffredo, insieme ad altri familiari, per prendere del sangue, la donna avrebbe avuto una reazione estrema, e uno dei famigliari del sangue la donna avrebbe avuto una reazione estrema e uno dei familiari avrebbe lavato il pavimento temendo una reazione ancora più forte da parte della Controversa la questione dei sigilli che sarebbero stati violati, ma L'avvocato di Loffredo riporta invece, che la casa sarebbe stata sequestrata alle 9:00 di domenica, non prima. Il corpo di Giulia presentava varie ferite compatibili con quelle da morso di cane, ma non è chiaro se ci sia anche la rottura dell'osso del collo, compatibile con una caduta dal letto. In quel caso si potrebbe ipotizzare che la piccola sia caduta, e solo dopo morsa. C'è poi la questione sequestrate le immagini di videosorveglianza della zona. E c'è la bugia detta da Loffredo all'arrivo in ospedale. Ai medici aveva parlato di un'aggressione in strada da parte di un cane randagio, salvo poi ritrattare durante l'interrogatorio. Secondo il suo legale avrebbe detto una bugia perché temeva una reazione della compagna. durante l'interrogatorio. Secondo il suo legale avrebbe detto una bugia perché temeva una reazione della compagna Gaia.