I titoli di Sky TG24 del 14 aprile 2025, edizione ore 19

Oggi il commissario europeo Sevkcovic a Washington per trattare sui dazi asse Von Del Layen-Meloni per il prossimo viaggio della Premier alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina per Trump Putin, Zelensky e Biden sono da condannare. Il governo verso l'aumento delle spese militari la difesa al centro della puntata di Materia grigia. Medio Oriente, Hamas potrebbe rilasciare 10 ostaggi israeliani in cambio di 45 giorni di tregua a Gaza. Sabato a Roma i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Ha confessato il minorenne fermato nel casertano per l'omicidio di un giovane in una sala slot, si indaga sul movente, ma resta in piedi la pista dello spaccio. Crollo del cantiere Esselunga a Firenze, che provocò la morte di cinque operai. Disposte tre misure cautelari, arrestato il responsabile della ditta edile, interdetti due ingegneri. Aiutò Messina Denaro, finisce in carcere un'altra amante del boss mafioso, è un insegnante di quarant'anni che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura. Addio a Mario Vargas Llosa, uno dei più importanti romanzieri e saggisti contemporanei, aveva 89 anni, nel 2010 vinse il Nobel per la letteratura. Questa sera il posticipo di serie A tra Napoli e Empoli. La squadra di Conte punta alla vittoria per riportarsi a -3 dall'Inter. I nerazzurri mercoledì in Champions contro il Bayern. .