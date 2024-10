La nave militare che trasportava i primi migranti provenienti dall’Italia è approdata nel porto di Shengjin, in Albania. Il primo gruppo, composto da 10 bengalesi e 6 egiziani, è stato salvato in mare pochi giorni prima dello sbarco. I migranti sono controllati nel porto di Shengjin, dove le associazioni per i diritti umani si sono riunite per protestare, per poi essere portati nell'entroterra, a Gjader.