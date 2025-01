Ancona, il giorno dopo il tragico incidente a Torrette

"E questa è una foto di Lucia con il marito Diego, la foto del loro profilo WhatsApp. Questa è una foto che Lucia aveva fatto a un congresso europeo in cui appunto avevamo portato i dati del nostro gruppo del Lupus con le specializzande a lei affidate, quindi un gruppo di giovani dottoresse. Una persona eccellente anche dal punto di vista umano. È una perdita veramente atroce per me e per tutto il gruppo ovviamente". Lo sgomento e l'incredulità del direttore della clinica medica dell'ospedale regionale di Ancona. La dottoressa Lucia Manfredi, la sua più stretta collaboratrice. 4 anni fa le aveva conferito l'incarico dirigenziale di alta specializzazione. "A lei sarebbe bello intitolare la Lupus clinica, appunto al nome di Lucia. Il direttore generale Gozzini anche m'ha detto appunto sicuramente ne parleremo per fare iniziative in suo nome. Tenga conto che era una persona qui dentro molto apprezzata, molto stimata". Sui social il ricordo dei colleghi e dei pazienti. "Esattamente un anno fa la dottoressa mi ha letteralmente salvato la vita. Mai smetterò di essere grata" si legge in un commento. Lucia Manfredi ieri stava andando al lavoro. Era a poche centinaia di metri dall'ospedale quando su questa strada in discesa un suv fuori controllo, forse a causa di un tratto di asfalto ghiacciato, a forte velocità ha centrato in pieno l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito, Diego Duca, autista del 118 a Perugia. Lasciano un bambino di 10 anni. "Ci siamo già collegati anche come azienda con la famiglia in maniera tale che questo bambino abbia più possibile di calore umano, supporto umano, anche anche da parte nostra". Uscito incolume dall'incidente è indagato per omicidio stradale il 61enne al volante dell'auto che ha innescato la carambola. Divelta una cabina di distribuzione di metano. La fuoriuscita del gas. La fornitura, interrotta per ragioni di sicurezza a circa 5.000 utenze, è stata ripristinata in poco più di 24 ore. Il sindaco di Ancona annuncia la mappatura di queste cabine. "Questa mappatura per cercare di capire quali sono le criticità e soprattutto i luoghi più fragili dal punto di vista della viabilità che potrebbero meritare magari delle misure ulteriori per garantire la sicurezza".