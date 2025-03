Asiago, ritrovato il bambino scomparso sulla pista da sci

Due ore di ricerche, 50 persone impegnate. Poi il ritrovamento, il bimbo di cinque anni, di cui si erano perse improvvisamente le tracce mentre sciava insieme con il papà, è stato individuato dai soccorritori in un punto fuori pista nei pressi di un crinale. Infreddolito certamente e ovviamente impaurito. Il bimbo è stato accompagnato in motoslitta al rifugio nel quale lo aspettava il padre Ma sono state due ore di terrore quelle vissute sulle piste dell'altopiano di Asiago, nel Vicentino. I due padre e figlio, originari di Castelfranco Veneto, stavano sciando l'uno davanti all'altro, ma quando l'uomo si è fermato per una sosta si è reso conto che il bimbo non c'era più. Probabilmente il piccolo non si è accorto dello stop e ha proseguito la discesa per poi sparire. È stato lo stesso padre a lanciare l'allarme intorno alle 16. Subito sono scattate le ricerche che ha visto impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, volontari della Protezione civile e un elicottero. Sono stati due istruttori del Soccorso Alpino e due sci alpinisti che si erano offerti di dare una mano a trovarlo. Hanno notato a bordo pista la traccia di due piccoli sci diretti verso il bosco, l'hanno seguita ed è lì che l'hanno trovato a tre chilometri di distanza dalla pista. .