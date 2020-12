Aspettando LIVE IN, dietro le quinte con Chiara Piotto

Io mi trovo nella piazza centrale di Courmayeur, vicino all'albero di Natale che questa sera alle 20:40 accenderemo in diretta. Una festa tradizionale che segna l'inizio della stagione invernale per la città e che noi vedremo insieme anche alle immagini del drone, che è già in volo e adesso vi mostriamo la panoramica dall'alto, è veramente bellissima, davvero impressionante. Una cornice unica ed eccezionale per un evento che è importante per noi di SkyTg24 perché è il primo festival del Tg e andrà in scena alle 13:30 fino alle 22 all'interno del cinema Mountain di Courmayeur. Uno spazio che è già stato allestito, vedremo poi nelle prossime dirette prima che inizi alle 13:30. Uno spazio che ospiterà oltre 40 interviste, ovviamente registrate e condotte in maniera virtuale per ragioni Covid, ma i nostri giornalisti saranno presenti in studio. Una formula mista multimediale che verrà resa ancora più interessante dai led che circondano lo spazio del palco. I nomi sono tantissimi, ci sono esponenti della politica, ministri, rappresentanti delle istituzioni europee. Sassoli, Dombrovskis. Ci sono diversi esponenti di partito che si confronteranno con uno spazio politico approfondito, ci saranno i numeri della pandemia, quindi quello spazio quotidiano viene mantenuto con esperti virologi che si confronteranno in merito all'ultimo Dpcm, ma anche alle feste che stanno per arrivare. Non mancheranno pensatori di calibro internazionale. Abbiamo grandi nomi, Richard Ford, Ken Follett, Isabel Allende, solo per citarne alcuni. Torna infatti anche Idee per il dopo, quello spazio condotto dal nostro direttore Giuseppe de Bellis per ragionare su questa nuova normalità in cui siamo tutti quanti vivendo. Un'altra particolarità dell'evento che aprirà di fatto il festival alle 13:30, è il personaggio dell'anno. Un'iniziativa di Sky Tg24 con cui abbiamo deciso di premiare una persona, non per forza un nome famoso, un personaggio direi, che ha caratterizzato quest'anno così speciale, il 2020. Non posso svelare di chi si tratta. Vi posso però dire che oltre a questo avremo anche un sondaggio di quorum youtrend fatta appositamente per SkyTg24 in cui vedremo insieme qual è l'umore dei cittadini italiani in merito anche alla gestione della pandemia, in questo momento così delicato che stiamo tutti vivendo. Per finire ci sarà appunto l'accensione dell'albero qui quelle mie spalle verso le 20:40, 20:45 e poi spazio alla musica, ai giudici di X-Factor, perché ormai manca solo la finale del nostro amatissimo show.