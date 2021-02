Una persona piacevolissima, simpatica, allegra, innamorata della sua famiglia, delle sue bambine, e poi un professionista, uno che non è arrivato lì dicendo so tutto io, si informava, domandava più volte abbiamo avuto discussioni e situazioni in cui ci siamo confrontati su quello che si faceva, eccetera, quindi è una perdita, perché di persone così non ce ne sono tante.