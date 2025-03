Aumentano reati codice rosso 2024, meno femminicidi

Aumentano i reati del codice rosso i reati sentinella, lo stalking, maltrattamenti, atti violenti nel 2024 tutti gli indicatori di un imminente pericolo nelle violenze di genere. Mentre nel 2024 sono 113 le donne uccise, 61 da partner o ex partner. I femminicidi sono in leggera flessione rispetto all'inquietante trend degli ultimi anni. Questa l'istantanea del report 8 marzo Giornata della Donna sui dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale relativi alle notizie di reato nella banca dati di tutte le forze di Polizia. Dati presentati dalla Direzione Centrale di Polizia Criminale Ufficio Interforze nella pubblica sicurezza a Roma. E se gli omicidi volontari di genere i femminicidi sono in diminuzione, sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del Questore + 94% e più che triplicati gli allontanamenti del maltrattante dalla casa familiare, + 224%, segno di un'allerta alto nelle istituzioni per prevenire il fenomeno della violenza di genere "Sono in aumento i reati sentinella e i reati del codice rosso. Non deve far pensare a un fatto negativo. Probabilmente, anzi, forse sicuramente è dovuto alla maggiore consapevolezza delle donne alla maggior fiducia nelle istituzioni. E questo è l'unico modo per arginare il fenomeno". La certezza sposata dal Prefetto Raffaele Grassi è che solo in un profondo cambiamento culturale e nelle relazioni tra uomo e donna, il possibile traguardo di una diminuzione delle violenze di genere. Una frase sul report 8 marzo di Gabriel Garcia Marquez ispira la via di questo cambiamento culturale. "L'amore non è una gabbia così come la libertà non significa stare soli. L'amore è la libertà di volare insieme e lasciare essere senza possedere". .