Baby gang Milano, fermati in 50 per furti in metropolitana

Agivano sempre in gruppo seminando paura e terrore al malcapitato di turno che veniva accerchiato, minacciato e derubato. Sono 50 i giovani, molti di loro anche minorenni, italiani di seconda generazione, fermati dalla Polizia di Milano nel maxi blitz contro il fenomeno delle baby gang. Per gli investigatori sono i responsabili di numerosi episodi di violenza a rapina consumati a Milano negli ultimi mesi. Le rapine, 25, almeno quelle accertate, sono state messe a segno quasi sempre in metropolitana e immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. 18 i minorenni arrestati e 32 i maggiorenni fermati. Oltre alla ricettazione e al riciclaggio, gli viene contestata anche l'associazione per delinquere. Durante le indagini, i poliziotti hanno scoperto anche una base logistica in una casa occupata abusivamente nella zona di San Siro. Una sorta di centrale unica di ricettazione dei bottini. Qui venivano rivenduti i gioielli e gli oggetti rubati. .