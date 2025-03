Roma, banda Robin Hood contro panchine anti-clochard

Nuova azione della banda dei "Robin Hood" a Roma contro le panchine anti-clochard: nella notte sono state smontate le sbarre divisorie installate sulle 19 panchine di Piazzale dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, per impedire ai senzatetto di sdraiarsi. Davanti al Ministero dei Trasporti, al Campidoglio e alla sede di Ferrovie dello Stato è stato lasciato un cappello di Robin Hood con un messaggio di denuncia: "Alla vostra sicurezza rispondiamo con la solidarietà". Ricordate anche le circa 400 vittime senza fissa dimora morte per il freddo in Italia nel 2024. L'azione protesta contro il "security design" applicato in città in vista del Giubileo .