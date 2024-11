Bologna, fine settimana di Black Friday

"Abbiamo fatto acquisti col Black Friday, qualche cosa di informatica e un po' di abbigliamento, è andata abbastanza bene, insomma c'eravamo scelti in anticipo le cose per aspettare le offerte." Un invito ad acquistare, sulle vetrine gli sconti del Black Friday, si valutano le offerte e s'impacchettano i primi regali di Natale. "Abbiamo fatto degli acquisti. Abbiamo risparmiato circa il 30%, in alcuni casi il 50. Comunque sì, una cosa interessante il Black Friday, almeno ci aiuta un po' a risparmiare in questi tempi che insomma, siamo tutti un po' attenti." Il via vai nei negozi del centro di Bologna, il fine settimana delle offerte visto dai commercianti è una boccata d'ossigeno dopo i 2 giorni segnati da problemi e malfunzionamenti alla rete dei pagamenti digitali. Diverse le banche colpite in Europa, soprattutto in Italia da disservizi per bancomat e carte di credito. Marco Cremonini è presidente di Federmoda Confcommercio Bologna. "Il black friday è importante soprattutto perché ci dà un pochino di ottimismo prima del Natale, per tutti i clienti che arrivavano e non riuscivano a pagare, naturalmente difficile in questo momento che la gente gira con del contante ed è normale che il pagamento è saltato." 100 milioni di mancati incassi per le piccole imprese del nostro paese, la stima di Confesercenti. Loreno Rossi è direttore dell'associazione per il capoluogo emiliano. "Noi avevamo delle previsioni da una nostra inchiesta che dicevano che due terzi degli italiani erano interessati al black friday e il 50% avrebbe acquistato la metà dei regali di Natale nel giorno del black friday. Ci aspettavamo numeri in crescita dell'8% rispetto all'anno scorso però il blocco dei circuiti sicuramente farà sì che i risultati non saranno quelli sperati, comunque per le attività il commercio da qui a Natale è buona parte dei loro risultati dell'anno.".