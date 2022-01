Botti di Capodanno, aumentano i feriti, nessuna vittima

Nessun incidente mortale provocato dall'uso dei botti nell'ultima notte dell'anno. Si registrano invece 14 feriti. In aumento rispetto allo scorso anno, quando però c'era stata anche una vittima. Gli episodi più gravi in Campania dove un uomo, uscito a fumare, è stato raggiunto da un proiettile vagante, ma anche in Puglia, e ad Ascoli Piceno è grave un ragazzo con lesioni a entrambe le mani. 37 le persone arrestate, 188 quelle denunciate e sequestrate 32 tonnellate di materiale pirotecnico. Preoccupa il dato sui minori coinvolti negli incidenti: una ventina quelli rimasti feriti. Anche a Roma. "Due minori sono stati presi in pieno da un onda d'urto di un grosso petardo, probabilmente una bomba carta, ed è esplosa all'altezza, diciamo, di un metro e venti dal suolo, per cui in pieno volto e in pieno torace. E quindi uno di questi due bambini è ricoverato presso l'Ospedale Gemelli". E in molti hanno scelto di salutare l'anno nuovo per strada, nonostante i divieti di assembramento, e quando il rischio è diventato reale è entrata in funzione la task-force allestita in Questura: è composta da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118, Polizia Municipale. Rafforzati i controlli legati al rispetto della normativa anti Covid e del possesso del Green Pass. "I controlli sono stati massivi soprattutto in quei luoghi dove era anche annunciato un DJ set cioè un accompagnamento musicale alla serata e sono stati oltre 800. Mah, diciamo che una bassissima percentuale, tra l'8 e il 10%, è risultata non ottemperante ad alcune direttive anti Covid".