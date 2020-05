Braccianti, il discorso di Aboubakar Soumahoro

Abbiamo visto Ministre che hanno versato le lacrime nei giorni scorsi. Dicono che sono preoccupate della nostra sorte, ma ciò che noi sappiamo è che nessuna di quelle Ministre hanno mai messo gli stivali per venire a Borgo Mezzanone, non hanno mai messo gli stivali per andare a Torretta Antonacci, non hanno mai messo gli stivali per andare nella piana di Gioia Tauro, non hanno mai messo gli stivali per andare a Sibari, non hanno mai messo gli stivali per andare a Catanzaro, non hanno mai messo gli stivali per venire ad ascoltare. Non parliamo di quelli che dicono “io ho girato le campagne”. Si possono girare le aziende agricole e un'altra cosa è andare e ascoltare le miserie, lo sfruttamento e l'umiliazione. Noi quello che vogliamo dire è che voi avete fatto questa norma non per noi. Avete fatto questa norma perché vi interessa salvare la verdura e la frutta.