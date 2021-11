Campania, al via richiamo vaccini personale scuola

La situazione delle scuole relativamente ai contagi è in monitoraggio continuo attraverso anche degli screening coordinati con il Ministero della Salute. E c'è da dire che i contagi ci sono, sono monitorati, sono abbastanza controllati. Il dato però che più ha preoccupato l'unità di crisi è stato quello dei non vaccinati che per legge non possono sotto i 12 anni e comunque dai 12 ai 15 anni non c'è una copertura ottimale. Quindi questo ha portato anche a fare delle valutazioni l'unità di crisi di.. in parallelo insieme alla vaccinazione degli aventi diritto, quindi parliamo degli over-80, gli operatori sanitari, gli assistiti delle RSA ma oggi anche gli over-60, di incominciare a programmare la vaccinazione per quel personale, tipo quello scolastico, che per primo si è vaccinato nel mese di marzo-aprile.