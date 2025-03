Campi Flegrei, il tempio di Serapide testimone geologico del bradisismo

Il Tempio di Serapide a Pozzuoli viene considerato un testimone geologico del bradisismo nei Campi Flegrei perché racconta l'innalzamento e l'abbassamento del suolo provocato nei millenni da questo fenomeno, lo fa attraverso segni visibili a tutti, come quelli lasciati dai molluschi marini sulle tre colonne in marmo del tempio che il bradisismo ha prima fondato e poi fatto definitivamente riemergere soltanto negli anni ottanta. Non a caso Pozzuoli viene posizionata dagli esperti al centro della caldera vulcanica flegrea. Qui i segni del bradisismo sono evidenti anche in un altro posto, la vecchia Darsena L'innalzamento del terreno l'ha prosciugata quasi del tutto, riducendola ormai a uno stagno con alcune barchette finite addirittura in secca. Questo era l'antico porticciolo del rione Terra, sgomberato negli anni settanta anche per effetto dello sciame sismico. Oggi l'antico rione è al centro di progetti di recupero e valorizzazione, ma tutto attorno corsi e ricorsi storici, il bradisismo continua ad allontanare la gente dalle proprie case. .