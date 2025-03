Milano, Lilla Run a sostegno di chi ha disturbi alimentari

Al parco nord inizia con tutta l'emozione della prima volta la Lilla Run, cinque chilometri di corsa a cui hanno partecipato oltre duecento persone per esprimere sostegno a chi sta affrontando un disturbo alimentare. "Ieri c'è stata la giornata nazionale del fiocchetto Lilla e quindi ho voluto concludere la settimana lilla con questa corsa benefica. Chi ha corso chi ha camminato non era importante, non era importante il tempo non era importante il vincitore, chi arrivava per ultimo. Abbiamo vinto tutti e l'importante è stato partire. Siamo partiti e speriamo di andare sempre più avanti." L'evento organizzato dall'associazione fra me e te è un'occasione per ricostruire attraverso lo sport una rete di supporto fondamentale per guarire dai disturbi alimentari, patologie che in Italia interessano oltre tre milioni e seicentomila persone. "Il ricavato di questa corsa andrà a fra me e te, l'associazione per i disturbi alimentari nata un anno e mezzo fa. Ci aiuterà a organizzare tutti i prossimi eventi, le iniziative, la prossima corsa e spero sempre qualcosa di più, insomma, e spero di essere sempre di più." La Lilla Run tornerà il quindici marzo 2026 per ricordare ancora che nessuno è solo nel percorso e ogni passo è importante. .