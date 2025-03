I titoli di Sky TG24 del 16 marzo: edizione delle 19

Le distanze fra Kiev e Mosca si sono ridotte. In settimana possibile colloquio fra Trump e Putin, dice l'inviato americano Witkoff. Zelensky cambia il capo di stato maggiore del suo esercito. In vista del vertice militare dei volenterosi la linea italiana sulle truppe non cambia. Sul piano di riarmo restano le divisioni sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione. In Medio Oriente seconda fase della tregua in salita. La delegazione israeliana al Cairo. Il nodo restano gli ostaggi. L'Iran intanto minaccia reazioni all'attacco statunitense nello Yemen contro gli Houthi. Vivo un periodo difficile ma Dio non mi abbandona, scrive Papa Francesco nel testo dell'Angelus. Il Santo Padre continua le cure e le sue condizioni restano stabili. Cinque valanghe scusate sulle Alpi italiane, la più grave a Cortina con tre sciatori coinvolti, due in gravi condizioni. La serie di scosse ai Campi Flegrei. Da domani riaprono le scuole, piano di evacuazione solo in caso di un'eruzione, dice il capo della Protezione Civile Ciciliano. Serie A di calcio, Napoli fermato sullo zero a zero a Venezia. Il Bologna travolge la Lazio e sale al quarto posto. La Roma batte il Cagliari, in corso Fiorentina vs Juve, questa sera Atalanta vs Inter. F1, Norris su McLaren trionfa in Australia, male le Ferrari che chiudono all'ottavo e decimo posto. MotoGP in pista su Sky con il Gran Premio di Argentina in questo momento. .