Capodanno, direttore Asl Napoli: "Feriti nonostante campagne"

È il Pronto Soccorso del centro storico di Napoli. Certamente un pronto soccorso da prima linea, lo scorso anno abbiamo avuto cinque feriti prima della mezzanotte per danni alle mani. Dopo la mezzanotte abbiamo avuto quattro feriti per botti con danni alle mani, tre feriti agli occhi, due per arma da fuoco, uno da taglio e quest'anno abbiamo già prima del Capodanno, due feriti alle mani di cui uno ha perso addirittura la mano, l'altro invece è molto grave. Ci sono come dire forti problemi alle dita. Noi ogni anno ci diamo da fare per far comprendere alla popolazione che l'unico modo per evitare danni è non sparare e anche portare rispetto agli animali da compagnia. Quando sentono botti soffrono, nonostante il grande lavoro delle forze dell'ordine non riusciamo ogni anno ad abbassare e a contenere questi numeri.