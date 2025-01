Carceri, il numero più alto di suicidi nel 2024

Quando si parla della situazione delle carceri in Italia uno dei temi che si tira fuori più spesso e uno dei temi che le stesse associazioni chiedono che si discuta maggiormente è quello dei suicidi che ancora avvengono nelle carceri italiane. Un numero molto elevato il più elevato di sempre quello del 2024. Lo vediamo qui, si parla di 89 detenuti che si sono tolti la vita e poi anche sette agenti penitenziari che si sono suicidati. Sono dati che vengono monitorati di anno in anno e che raccontano tra l'altro una tendenza che è andata ad aumentare nel corso degli anni. Qui abbiamo riportato solo gli anni che vanno dal 2019 al 2024 ma anche in tutti i 10 anni precedenti non si erano visti numeri così elevati, almeno fino al 2022 quando quel dato era purtroppo stato registrato come un triste record, quello degli 84 suicidi di persone detenute in carcere. Ebbene, quest'anno abbiamo visto che quella colonnina è aumentata ancora di più fino a sfiorare i 90. Sono tante le cause dietro queste storie drammatiche, c'è la marginalità, ci sono condizioni non adeguate e poi c'è anche il sovraffollamento. Il tema del sovraffollamento che nel nostro Paese arriva al 118% nelle carceri italiane. Ovviamente dipende da carcere a carcere e poi dipende anche da Regione a Regione. Questa è una media italiana ma se andiamo a vedere la media di altre Regioni prendiamo quelle in cui il sovraffollamento è più elevato, sia a Nord che a Sud vediamo qui Puglia 148 %, Lombardia 144 % e Veneto 140 %.