Melfi, presentata la DS 8, nuovo suv 100% elettrico di Stellantis

Eleganza francese ed orgoglio italiano: Stellantis presenta così la N°8, l'ultima nata in casa DS, brand premium del gruppo. Parliamo di un SUV coupé 100% elettrico già entrato nella linea di produzione di Melfi, lo stabilimento lucano che a dispetto delle voci che lo davano in difficoltà, si conferma invece come uno degli impianti d'eccellenza della galassia Stellantis. "Melfi già nel 2015 ha introdotto in Italia, con volumi importanti, il SUV Renegade e poi successivamente Compass, e non a caso è stata scelta Melfi per portare una prima vettura del brand francese in Italia". Eleganza, comfort ed avanguardia tecnologica i tratti distintivi della nuova portabandiera DS, la cui vera sfida tuttavia è nell'autonomia energetica. 550 chilometri nella configurazione da 230 cavalli, addirittura 750 in quella da 245, con una batteria da 97 kilowatt assemblata anche questa a Melfi. In autostrada la DS N°8 secondo i dati forniti dalla casa che verificheremo dopo averla provata. "È una sfida importante ma vera. Vera perché l'abbiamo testata, l'ho testata in prima persona, quindi si può fare. In autostrada DS N°8 fa più di 500 chilometri, per cui diciamo che per fare 1.000 chilometri, ci vogliono 10 ore e ci vogliono soltanto due soste, quindi meno rispetto a tante altre vetture elettriche. E tra l'altro 27 minuti per ricaricarla fino all'80%, per cui davvero ci si ferma, si mangia un panino e poi si riparte". Prima vettura prodotta in Italia sulla piattaforma Multi Energy STLA Medium, alla DS N°8 si affiancheranno, già a partire dal 2025, altri sei nuovi modelli che Stellantis produrrà sempre a Melfi, in attuazione del piano per l'Italia presentato nello scorso dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il futuro, come ha anche ribadito il nostro Jean-Philippe Imparato, è riportare Melfi ai livelli che conosciamo nel più breve tempo possibile, quindi tornare ai livelli che conosciamo di circa 200.000 macchine nel più breve tempo possibile. Quindi chiaramente DS è la prima vettura. Ne seguiranno altre: la Compass che è stata già annunciata e poi altri due modelli che saranno svelati il prossimo anno". .