Caso Resinovich, fratello Liliana: movente è economico

"Ma io penso che il movente sia prettamente economico, ma perché il mio ex cognato non ha mai fatto niente tutta la vita. Lui era sempre e non ha lavorato. Mia sorella lavorava, faceva anche gli straordinari per lui, l'ha mantenuto tutta la vita". E sua sorella voleva andarsene? "Sì, voleva andarsene e non voleva perché mia sorella era buona, lasciarlo allo sbaraglio, e magari le cercava un appartamentino più piccolo, qualcosa. E, essendo lei, la persona che aveva maggiore entrata in famiglia, doveva in ogni caso mantenerlo in maniera appunto che veniva dopo, concordata, non so se tra i coniugi o con il giudice. E lei era disposta a tutto questo. Non le è stato permesso, lei non poteva andar via di casa". .