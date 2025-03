Catania, 16enne muore cadendo da tetto centro commerciale

I contenuti del cellulare ed i racconti degli amici che erano con lui saranno fondamentali per gli inquirenti che stanno cercando di capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente che ha causato la morte di un ragazzo di sedici anni a Belpasso volato dal lucernario del centro commerciale Etnapolis nel catanese. Tutto venuto sabato sera. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione fatta da chi era presente sul luogo, sarebbe salito sul tetto del centro commerciale ed avrebbe iniziato a saltare sopra le lastre di plexiglass che formavano il lucernario. Una di queste ha ceduto ed il sedicenne è precipitato per quindici metri finendo sull'asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. È morto poche ore dopo il ricovero all'ospedale San Marco di Catania. Troppo gravi le ferite riportate. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti per omicidio colposo. C'è da capire se si sia trattato di una bravata finita male o se il ragazzo stesse partecipando a qualche challenge partita dai social network. Per questa ragione sarà fondamentale il contenuto del suo cellulare che è stato posto sotto sequestro. Da accertare poi se le misure di sicurezza del centro commerciale fossero a norma. .