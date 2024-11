Catania, fiumi in piena e case invase da acqua e fango

In poche ore sulla costa nord-orientale della Sicilia cadono 500 mm di pioggia. Frane e smottamenti ostacolano la circolazione lungo le strade statali e provinciali, fiumi e torrenti si gonfiano in pochi minuti ed invadono i centri abitati. Intorno alle 8 del mattino, il torrente lungo esonda e si riversa sulle strade di Torre Archirafi. "Abbiamo visto la morte con gli occhi veramente, un torrente, una forza io nella mia vita non l'avevo visto mai". "Praticamente abbiamo visto la macchina che si avvicinava qui e si è lanciato proprio". Avevate visto una cosa del genere? "No". Gli abitanti di questa Borgata Marinara a 30 km da Catania si rifugiano ai piani alti e una volta al sicuro da li riprendono la scena senza tentare di salvare auto e furgoni, una scelta saggia perché la furia dell'acqua non darebbe loro scampo. Dopo l'esondazione del torrente lungo, un fiume di fango, massi e detriti ha travolto tutte le auto che erano parcheggiate qui sul lungomare poi ha distrutto la recinzione in ferro trascinando le auto con sé. Due sono finite in mare e le altre sono rimaste incastrate nel fango semidistrutte. Per alcune ore si teme che in quelle auto ci siano persone rimaste in trappola. Come operate, con i sub? "Ci sono i sommozzatori, i fluviali e tutte le partenze della zona". Un elicottero sorvola la zona in ausilio ai reparti speciali dei sommozzatori. Per fortuna, i proprietari delle auto vengono tutti rintracciati mentre squadre di terra di vigili fuoco e protezione civile insieme con i volontari prestano i primi aiuti nelle case inondate dal fango e dall'acqua. "Purtroppo ci ha allagato anche la casa, è allagato tutto. Ha fatto danno, si è portato due macchine di qua, la mia e quella di mia moglie". Ovunque cortili, piani bassi e scantinati sono allagati. "La casa qui sotto è allagata completamente. Noi stiamo cercando di uscire la macchina perché non possiamo, non la posso neanche aprire".