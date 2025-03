Catania, uomo barricato in casa lancia oggetti dal balcone

A Adrano, in provincia di Catania, un uomo di 48 anni si è barricato in casa e ha lanciato oggetti pesanti dal balcone, ferendo due agenti e danneggiando un'autoscala dei Vigili del Fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era armato di oggetti come dischi da palestra, piatti, sedie e vasi, e protetto da due cani. Il gesto sembra essere stato motivato da vicende familiari. Dopo una notte di trattative si è arreso ed è stato arrestato per danneggiamento, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.