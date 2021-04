Coronavirus: Marche in arancione, riaprono mercati e negozi

La pioggia non ferma la ripartenza degli ambulanti. "C'era molta voglia di ritornare al mercato e soprattutto di avere di nuovo vita attorno a noi", "Abbiamo sfidato il maltempo perché non vedevamo l'ora di venire a fare acquisti". A Pesaro, i banchi del mercato di San Decenzio, sono tornati a riempire la piazza. Dopo oltre un mese, al massimo livello di restrizioni, le Marche si colorano interamente di arancione. "Una bella riconquista, speriamo di proseguire", "Hanno bisogno anche loro di lavorare", "Considerate che il mercato, in queste condizioni, non è il mercato eh! Quindi abbiamo cali del fatturato grandissimi", "La roba invernale non la vendi più, l'hai comprata e rimane lì", "Puoi chiacchierare con i tuoi colleghi anche se oggi, tra la pioggia e la poca gente che c'è, non abbiamo fatto niente però, almeno, se hai questa possibilità di muoverti", "I ristoranti e i bar che sono i più richiesti non ci sono, insomma si può dire, ancora", "Per ora accontentiamoci di questo giro al mercato che ci riporta ai tempi belli". In arancione ci si può spostare senza autocertificazione, ma solo all'interno del proprio Comune. Riaprono le scuole, con il limite della presenza al 50% per le superiori, negozi, centri estetici e parrucchieri. "Ne avevo proprio bisogno di rivedermi come mi piaccio e ho chiamato immediatamente e sono stata la prima, in effetti", "Adesso mi ha tagliato la frangia, me la vedevo davanti agli occhi, comunque era un fastidio. Vedersi bene è sempre la prima cosa". "Noi stiamo proprio avendo tante richieste, quello che possiamo fare facciamo, abbiamo disinfettato, tutto a vapore 100 gradi, tutto e di più per poter lavorare in sicurezza". Ambra è titolare di questo salone, è il momento più difficile di 40 anni di attività, ci dice. "Ci hanno detto di chiudere ma non ci hanno dato nulla, è stato disastroso il lato economico, ci sono state delle perdite grossissime".