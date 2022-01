Abbiamo il bollettino. Il bollettino di oggi che naturalmente l'Iss ha ribadito: deve essere giornaliero. Che cosa dice? Partiamo, ormai lo facciamo già da qualche giorno, dalle ospedalizzazioni, non più dal numero dei contagi, che comunque vediamo tra pochissimo, allora la situazione dei nostri ospedali qual è? Il saldo di pazienti ricoverati nei reparti ordinari sta aumentando ancora di 351 unità nelle ultime 24 ore mentre scende, anche se di poco, quello dei posti letto occupati nei reparti di Terapia intensiva lo vediamo il saldo minimo di -2 per un totale di 1.677 ricoverati nei reparti di Terapia intensiva dei nostri ospedali. Andiamo alle vittime, i morti da Covid-19 registrati in un solo giorno, nelle ultime 24 ore, sono 308 la colonnina è scesa anche in questo caso di un pochino, per quanto riguarda invece i contagi, ecco veniamo a questo, restiamo sui 180.000 trovati positivi nel nostro Paese su oltre 1 milione, lo vediamo tra pochissimo, tamponi processati, eccoli qui, per un tasso di positività che a questo punto si abbassa un pochino e si attesta al 14,8% e questo conferma una stabilizzazione della curva. Veniamo anche a quest'altro cartello che è l'ultimo che vediamo, sono le persone attualmente positive in Italia e sono 2 milioni e mezzo, eccolo qui l'ultimo cartello grafico che vi mostriamo.