Covid, Costa: variante Omicron molto contagiosa

"I dati che arrivano, per quanto riguarda la variante Omicron, e speriamo ovviamente che questi dati vengano confermati; ci dicono che certamente siamo in presenza di una variante molto molto contagiosa, ma per quanto riguarda gli effetti gravi, fortunatamente, sembrerebbe che siano inferiori. Vi è certamente, un incremento notevole, per quanto riguarda il numero dei contagi, ma non vi è la solita proporzione per quanto riguarda i numeri dei ricoverati in reparti ordinari e in terapia intensiva; e questo ovviamente è un elemento positivo ad oggi, complessivamente, i dati riferiti alla occupazione ospedaliera sono dati ancora sotto controllo, ovviamente dobbiamo monitorare, è chiaro che chi oggi finisce in terapia intensiva, per l'ottanta per cento, sono cittadini non vaccinati; e purtroppo dobbiamo dire che nel nostro paese ad oggi abbiamo ancora più di 5 milioni di cittadini, che non hanno ancora compreso che la vaccinazione, al momento, è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus.".