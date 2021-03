Covid, La Maddalena fuori zona rossa ma attività in crisi

Sono vicinissimi alla terra ferma la Maddalena, eppure per 3 settimane il braccio di mare che le separa non è mai stato così ampio, da una parte zona bianca, dall'altra zona rossa. Pochissime le macchine che si imbarcano per la Maddalena, sono un po' di furgoni che portano merci, il cielo plumbeo rende tutto ancora più tetro. Per 3 settimane chi sbarcava doveva anche giustificare il suo spostamento, quasi un confine invisibile. C'è una psicosi generale, giustamente, però sicuramente abbiamo bisogno di ripartire, avere un minimo di speranza, perché le spese vanno avanti, non si è bloccato niente, le luci vanno avanti, gli affitti dovranno essere recuperati e pagati e quindi c'è un malessere generale. L'impennata di contagi, 24 solo nell'utima settimana, per un totale di 88 casi, ai primi di marzo ha portato alla chiusura, l'isola nell'isola è rimasta ancora più isolata. Periodo che è stato veramente complesso dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, ma anche dell'emergenza economica e psicologica delle persone chiaramente, senza dubbio è stata utile, è servito il fatto di poter mettere in quarantena non soltanto i positivi, ma anche i contatti, i famosi contatti dei positivi. Il sacrificio è stato fortunatamente premiato, siamo riusciti proprio oggi alle 14:00 ad uscire da questo momento di emergenza abbastanza tosto. Quei sacrifici hanno dato i loro frutti. E così, dopo 20 giorni la Maddalena può ora lasciare la zona rossa. Ma la crisi nell'isola è profonda. Anche per non stare a casa si apre, ma non vale la pena. Persone che girano? Sì, per lavoro ci sono persone che girano, per lavoro, la serranda è aperta, ma fai 10 caffè, 20 caffè, non si fa altro. Non chiudo per non stare a casa tutto il giorno perché se no diventa tragica. Uscire dalla zona rossa vuol dire riaprire alcune attività, ma nessuno fa festa, non bisogna allentare la vigilanza perché la strada è ancora in salita. Speriamo di riuscire a fare un'estate almeno in tranquillità.