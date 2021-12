Covid, le regole per chi va a sciare

Green Pass e mascherine anche per chi ha deciso di non rinunciare alle vacanze sulla neve. Le regole cambiano secondo il colore della regione. Per acquistare lo Skipass nelle stazioni che dispongono solo di Skilift e seggiovie scoperte non serve il Green Pass, è indispensabile invece quello base per sciare nelle località che abbiano seggiovie con cupola, cabinovie e funivie dove la capienza è ridotta all'80% e va indossata anche la mascherina. Al momento non ci sono sul territorio nazionale regioni di colore arancione dove le regole sarebbero diverse. Piste aperte solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid ovvero ai possessori di super Green Pass. Ma non è tutto. Dal primo gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo codice delle piste da sci che prevede, tra l'altro, l'obbligo del casco protettivo per tutti i minorenni. L'altra novità riguarda l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per sciatori e snowboarder. Chi verrà sorpreso senza assicurazione subirà il ritiro dello Skipass e dovrà pagare una multa salata.