Allora, io parto, come sempre, dal bollettino del Ministero della Salute, dai i numeri di quest'oggi. Sono numeri relativi, come sappiamo, alle ultime 24 ore e sono supportati dai nostri cartelli e grafici, così possiamo visualizzarli bene. Allora partiamo sempre dal primo cartello che ci dà i nuovi tamponi positivi giornalieri: allora rimaniamo sempre sotto i 3000 contagi anche quest'oggi, nel bollettino quotidiano, per la precisione siamo a 2483 nuovi casi positivi. Andiamo al secondo di cartello che ci dà invece il numero dei tamponi effettuati che sono 221.818, siamo decisamente risaliti rispetto al bollettino del lunedì, ma sappiamo che il lunedì è una giornata particolare perché siamo in uscita dal weekend. Ricordo sempre che sono conteggiati nel bollettino sia i tamponi molecolari che quelli rapidi antigenici. Andiamo avanti, al terzo di cartello che ci dà il tasso di positività dunque la percentuale fra positivi e tamponi fatti, e dunque siamo riscesi, essendo stato fatto un numero maggiore di tamponi e ci attestiamo al 1,1%. Il quarto cartello è relativo invece al numero delle vittime da Covid-19. Siamo risaliti, rispetto al bollettino precedente, di non molto siamo sempre sotto le 100 vittime, abbiamo comunque un numero importante ancora di decessi pari a 93 vittime. Il quarto cartello è quello relativo al saldo dei ricoverati in terapia intensiva: meno 44. Siamo sotto i mille ricoverati in terapia intensiva, nei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali e con il prossimo cartello possiamo vedere l'andamento delle colonnine sempre in verde. Eccolo qui l'andamento quotidiano delle terapie Intensive. Il prossimo cartello riguarda, invece, gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, risaliti leggermente, sono 41 rispetto al bollettino precedente ma insomma c'è un calo drastico e il trend lo vediamo è comunque molto positivo, quello degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Andiamo al prossimo, l'ultimo insomma che vogliamo commentare con i nostri ospiti, i ricoverati con sintomi e quindi reparti ordinari degli ospedali italiani, che ci dà un saldo di meno 290. Allora poi andiamo a vedere insieme e commentiamo anche quello, l'andamento della campagna vaccinale, vediamo anche i numeri relativi a quello.