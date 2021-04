Covid, riapertura scuole: in Lazio solo 70% alunni. VIDEO

La prima campanella alle 8.00. Entra il primo gruppo di studenti al Liceo Scientifico Newton, sono i ragazzi delle quinte contenti di poter finire l'anno in presenza. "Sì insomma, ci godiamo l'ultima parte di scuola". Il Governo ha chiesto che le superiori garantiscano almeno il 70% di alunni in classe. Le scuole stanno facendo grandi sforzi per riuscirci. "Le quinte entrano tutte per intero. Nel turno delle 10.00 abbiamo aumentato qualcosa delle classi prime e seconde", "Per arrivare a quale percentuale in tutta la scuola?", "70% circa diciamo, decimo più decimo meno, ma siamo intorno al 70". Questa percentuale in realtà è raggiunta da tutti gli istituti nel Lazio dove però l'Ufficio Scolastico Regionale l'ha addirittura fissata come quota massima e per una ragione precisa. "Se si vuole superare il 70% la disposizione che riguarda le scuole del Lazio prevede che si debba chiedere un'autorizzazione all'Ufficio Scolastico perché il servizio pubblico di trasporto non funziona, non si riesce a smaltire eventualmente il 100% di tutti gli studenti delle superiori perché contemporaneamente ci sono anche gli altri lavoratori". I trasporti, dunque, restano il nodo irrisolto anche se la Regione Lazio ha investito ben 40 milioni di euro per potenziare il servizio anche con i bus privati, a regime già da febbraio. Serve dunque, si dice da più parti, scaglionare anche gli orari di uffici e negozi altrimenti, con questo stato di cose, il problema si porrà anche il prossimo anno. "Pur in presenza di ulteriori risorse, che in questo momento però non sono state stanziate, al di là della disponibilità che il Governo ha dato anche in conferenza delle Regioni a provvedere in questo senso, rimanendo il coefficiente di riempimento, rimanendo gli obblighi di distanziamento per tutte le attività sociali compresa la scuola, se vuole la mia valutazione, noi ci ritroveremo, diciamo, a dover sostenere delle difficoltà. Il che non vuol dire che non siano necessarie queste misure. Dobbiamo però capire che queste misure comportano un assottigliamento del nostro livello di servizi".