Dossieraggio, banda incontrò persone legate a 007 israeliani

Rapporti con i servizi segreti israeliani, un presunto mandato ricevuto da enti ecclesiastici e poi l'enorme mole di atti riservati da usare come merce di scambio. È quanto emerge dalle quasi quattro mila pagine d'informativa del nucleo investigativo dei Carabinieri di Varese agli atti della maxi inchiesta della DDA di Milano e della Procura nazionale antimafia che ha svelato una presunta rete di Cyber spie che ruotava intorno all'Equalize s.r.l. agenzia investigativa di Enrico Pazzali, presidente di fondazione fiera, indagato e autosospesosi, che ha portato ai domiciliari l'amministratore delegato Carmine Gallo, ex ispettore di Polizia, e Samuel Calamucci, esperto informatico della società. Da alcune conversazioni captate nel febbraio 2023, quando proprio negli uffici di via Pattari sei si tenne una riunione, emergerebbe che Calamucci incontrò, a nome del gruppo, due israeliani legati all'intelligence per mettere a loro disposizione i dati esfiltrabili dalle banche dati strategiche nazionali rendendosi poi disponibile, previo pagamento, a una partnership. Ancora intercettato, il giorno prima dell'incontro, l'esperto informatico avrebbe parlato di rapporti con gli israeliani che avrebbero già sfruttato 40 mila euro e di una commessa da un milione di euro. In una delle tante conversazioni sul tema Russia, il gruppo al centro dell'inchiesta della DDA, avrebbe poi parlato anche di un mandato che, loro dire, sarebbe provenuto direttamente dalla Chiesa. Tutti elementi che portano gli investigatori, anche nell'informativa, a evidenziare l'evidente pericolo che corre la sicurezza nazionale per il potere eversivo delle attività criminali del gruppo di via Pattari sei e per il coinvolgimento di soggetti legati ad asset economici strategici per la nazione. Negli uffici milanesi di Equalize, sono stati individuati anche atti riservati di ENI s.p.a. oltre a un vero e proprio archivio di Polizia. Dalle carte dell'inchiesta spunta anche un'attività di dossieraggio e di intercettazione ai danni dell'atleta Marc Jacobs e del suo staff, su richiesta di un avvocato in corso d'identificazione. La proposta degli hacker, a cui era stato affidato il lavoro, era di inoculare un trojan ai telefoni.