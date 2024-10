I titoli di Sky Tg24 del 29 ottobre: edizione delle 19

Meloni dalla Libia ribadisce: "Intensificare il contrasto al traffico di migranti". Il Tribunale di Bologna rinvia il decreto "Paesi Sicuri" alla Corte di Giustizia Europea. L'inchiesta sui dati rubati e i dossieraggi. Dalle intercettazioni emergono nuovi dettagli su possibili rapporti con i servizi segreti israeliani ed enti ecclesiastici. Mentre il centrodestra esulta per la vittoria in Liguria, è scontro nel centrosinistra. "PD primo partito, ma da soli non bastiamo", dice Schlein. Male i Cinque Stelle. La morte durante un allenamento in Val Senales della giovane promessa dello sci Matilde Lorenzi. Giovedì i funerali. Mattarella esprime "Sincera commozione e cordoglio". Neonata trovata morta nel padovano. La madre ha chiamato il 118 dopo il parto in casa. Ma per gli investigatori è un "probabile infanticidio". Attesa l'autopsia. Medioriente. Nuovo round di colloqui sugli ostaggi in Egitto. Colpita una base Unifil in Libano, otto soldati feriti. Polemiche su Israele che mette al bando l'Unrwa. Una settimana al voto. Stasera comizio di Harris a Washington. Parlerà dallo stesso luogo in cui Trump pronunciò il discorso prima dell'assalto al Congresso del gennaio 2021. Seri A in campo no stop nell'unico turno infrasettimanale: in campo Cagliari-Bologna e Lecce-Verona. Stasera alle 20.45 il big match Milan-Napoli.