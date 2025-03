La Procura di Milano ha avviato indagini per spionaggio politico o militare, aggravato dalla finalità di terrorismo, in seguito al sorvolo da parte di un drone del Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra, sul Lago Maggiore. Il velivolo, rintracciato da un sistema di radiofrequenze, avrebbe attraverso per cinque volte i cieli al di sopra della struttura. .