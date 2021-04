"Stanno arrivando dei vaccini interessanti basati sulle proteine, il primo in corsa che sta per arrivare, è quello della Novavax, degli Stati Uniti, che è un vaccino molto interessante, in cui la proteina Spike viene aggregata in microparticelle e dovrebbe essere un vaccino molto, molto importante e interessanti i dati". "Poi?". "Poi ci sono questo vaccino a cui lei alludeva, della Medicago, in Canada, in cui ci sono state, utilizzate le piante di tabacco, in cui è stato inserito il gene della proteina Spike, che è il bersaglio di tutti i vaccini contro la Covid. E questo è molto interessante perché se lo studio di fase 3, che è attualmente in corso, ha successo, permetterebbe di produrre i vaccini, in quantità enorme ad un prezzo estremamente basso. Quello che mi piace sottolineare in questo, è che l'adiuvante, un componente importantissimo di questo vaccino, è fatto a Siena, dalle GSK di Siena, quindi un componente italiano molto importante".