I titoli di Sky TG24 del primo gennaio, edizione delle 19

Auto sulla folla a New Orleans: almeno dieci morti e 35 feriti. Il killer è sceso dalla macchina e ha aperto il fuoco prima di essere freddato dalla polizia. L'uomo si chiama Shamsud Din Jabbar. L'Fbi indaga su possibili legami con l'Isis. Biden categorico: "Non tollereremo più alcun attacco". Plauso unanime della politica al discorso di fine anno di Mattarella. L'Italia all'Iran: "Chiediamo garanzie sulla detenzione di Cecilia Sala e la sua liberazione immediata". Raid russi su Kiev, due morti e diversi feriti. Zelensky: faremo di tutto per fermare il conflitto. Gazprom interrompe la fornitura di gas naturale attraverso l'Ucraina. Indagato per eccesso di difesa il carabiniere che ha ucciso il cittadino egiziano che aveva accoltellato in strada almeno quattro persone. "Ci inseguiva col coltello", racconta un testimone. Gioca con la pistola e parte un colpo, gravissima nel bresciano una bimba di tre anni. L'arma era detenuta legalmente dal padre. I carabinieri indagano. Nessun morto ma feriti in aumento rispetto allo scorso anno per i botti di Capodanno. A Bari grave un ventenne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Vigilia di Supercoppa, domani la prima semifinale a Riad, in Arabia Saudita, tra Inter e Atalanta. Il calciomercato di riparazione apre i battenti.