La garanzia, veramente, di uscirne in maniera decisa, è riuscire a vaccinare, vaccinare molto, ma veramente molto, ma veramente bene, altrimenti, cosa che inizialmente non si è fatta e che per molti motivi, che attualmente si fa molto meglio e che certo non è stata aiutata sulla questione dell'AstraZeneca, ecco, anche questo certo non ha aiutato e continua a non aiutare, però, se vacciniamo veramente molto, lo scenario cambia.