Due studentesse dell’università di Genova si sono incatenate al rettorato per denunciare abusi e ricatti avvenuti all’interno della facoltà di Architettura. “Dopo il no ricevuto dalle istituzioni universitarie giovedì scorso, resteremo qua fino a che non otterremo l'apertura di un centro antiviolenza a UniGe”, hanno dichiarato le manifestanti.