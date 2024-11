Non è solo per Giulia, lo so che è la mia Giulia, per me è un immenso piacere vedervi qui, simbolo che amavate Giulia, amavate quello che rappresentava. Però estendiamo a tutti, a tutte le vittime del femminicidio questo momento di raccoglimento. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto nel momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui. Quindi fermiamoci prima.